【فيديو】الطبيعة ترسم أجمل لوحاتها في ربوع اليابان

أخبار اليابان

يتحوّل جبل توكوسينجو، الواقع في محافظة فوكوؤكا، خلال أواخر أبريل/ نيسان وحتى أوائل مايو/ أيار، إلى تحفة طبيعية مذهلة بفضل تفتّح أزهار الأزاليات. في هذا الموسم القصير والمبهج، تفيض المنحدرات بحقول مترامية من نباتات الرودودندرون اليابانية وأزاليات الرينغ، التي تنتشر على مساحة شاسعة تبلغ نحو 50 هكتارًا، فتغمر سفح الجبل ببحر من اللون الأحمر الساطع، تتخلله ظلال من الوردي والأرجواني.

يمشي الزوار في مسارات جبلية هادئة، تحفّها الزهور من الجانبين، في تجربة ساحرة تأسر الحواس. ويُعد هذا المشهد من أبرز المعالم الموسمية في المنطقة، حيث يتدفق عشّاق الطبيعة وهواة التصوير لالتقاط لحظات زهرية نادرة تمزج بين جمال الطبيعة وهدوء الجبل.

يُذكر أن جبل توكوسينجو لا يقتصر سحره على الربيع فقط، بل يتحوّل في الخريف إلى وجهة أخرى لعشاق أوراق القيقب المتساقطة، مما يجعله مقصدًا جذّابًا على مدار العام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)