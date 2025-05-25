احذروا فخ التخفيضات!.. مواقع احتيالية تستغل أزمة الأرز في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر المركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان تحذيرًا للمواطنين من مواقع إلكترونية احتيالية تدّعي بيع الأرز الياباني بأسعار مخفضة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلاد، وعلى رأسها الأرز.

وحث المركز المستهلكين على توخي الحذر عند التسوق عبر الإنترنت، مع التأكيد على أهمية التحقق من معلومات البائعين والتأكد من مصداقية المواقع قبل تقديم أي طلبات. كما شدد على ضرورة الانتباه إلى العروض غير الواقعية والإعلانات المريبة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المركز إلى أن عدد الاستشارات التي تلقاها بشأن هذه المواقع الاحتيالية قد ازداد بشكل ملحوظ منذ شهر مارس، حيث بلغت حوالي 200 حالة خلال شهرين فقط. وغالبًا ما يتم توجيه الضحايا إلى هذه المواقع من خلال إعلانات على منصات التواصل، مما يسهل تعرضهم للخداع.

وفي إحدى الحالات، عثر رجل في العشرينيات من عمره عبر محرك بحث على موقع إلكتروني يعرض كيس أرز ياباني الصنع يحتوي على 10 كيلوغرامات بسعر 1,275 ين فقط، رغم أن سعره الأصلي كان 4,250 ين. قام الرجل بشراء كيسين، لكنه لم يتلقَّ رسالة تأكيد للطلب، وعندما حاول الاتصال برقم الهاتف المدوّن على الموقع، تبين أن الرقم غير مفعل.

كما أفاد المركز بحالة أخرى، حيث قام زوجان في الخمسينيات من عمرهما بطلب الأرز من خلال إعلان ظهر لهما على تطبيق لمشاركة الصور، إلا أنهما تلقيا لاحقًا إيصالًا عبر البريد الإلكتروني يُفيد بشرائهما نظارات شمسية بدلًا من الأرز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)