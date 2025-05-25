ترامب يعلن عن إقامة شراكة بين «نيبون» اليابانية و«يو إس ستيل»

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، دعمه لما وصفه بـ”شراكة مخطط لها“ بين شركة نيبون ستيل اليابانية وشركة يو إس ستيل الأمريكية، في إشارة واضحة إلى تأييده لاستثمار ياباني ضخم في قطاع الصناعة الأمريكي قد يُعيد الحيوية إلى أحد رموز القوة الصناعية التقليدية في البلاد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب: ”ستكون هذه شراكة مخطط لها بين يونايتد ستيتس ستيل ونيبون ستيل، وستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة، وتُضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي“.

رغم أنه لم يُعلن تأييدًا صريحًا لعرض الاستحواذ الياباني المثير للجدل، الذي ظل معلقًا لأكثر من عام ونصف بسبب معارضة نقابة عمال الصلب المتحدة وبعض الأصوات السياسية في واشنطن، فقد أفادت شبكة CNBC أن ترامب وافق ضمنيًا على الصفقة المقترحة من شركة نيبون ستيل.

وأشار ترامب إلى أن شركة يو إس ستيل ستبقى في أمريكا، مع الاحتفاظ بمقرها الرئيسي في منطقة بيتسبرغ الكبرى، مؤكدًا أن اسم ”شركة الصلب الأمريكية“ سيستعيد مجده بعد سنوات من التراجع.

”لعدة سنوات، كان اسم ’شركة الصلب الأمريكية‘ مرادفًا للعظمة، والآن سيعود مجددًا“، كتب ترامب.

كما أوضح أن معظم استثمارات نيبون ستيل ستُنَفذ خلال الأشهر الأربعة عشر القادمة، ما يشير إلى خطة تنفيذية سريعة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد الصناعي وتوفير فرص العمل في الولايات المتحدة، خاصة في المناطق ذات الأهمية السياسية والانتخابية.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)