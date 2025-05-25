هوندا تزيد إنتاجها من السيارات الهجينة في الولايات المتحدة

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إنديانا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية عن خطط لزيادة إنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، في ظل الطلب القوي المتزايد على هذه الطرازات، على عكس التباطؤ الواضح في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.

يأتي هذا التوجّه كجزء من استراتيجية هوندا لمواءمة إنتاجها مع اتجاهات السوق الواقعية في أمريكا الشمالية، حيث لا تزال السيارات الهجينة تحظى بشعبية أكبر من الكهربائية الخالصة، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

وقال دايسوكي شيميزو، مدير مصنع هوندا في غرينزبيرغ، إنديانا، خلال جولة إعلامية بالموقع يوم الجمعة: ”سنركّز على توسيع إنتاج السيارات الهجينة، التي من المتوقع أن يستمر الطلب عليها في أمريكا الشمالية“. ويُنتج المصنع بالفعل نسخًا هجينة وبنزينية من الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات CR-V، بالإضافة إلى طراز سيفيك الشهير، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 250,000 وحدة.

في خطوة تدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، تخطط هوندا لزيادة مشترياتها من المكونات المصنّعة محليًا، بما في ذلك البطاريات الخاصة بالسيارات الهجينة، مع بدء استخدام البطاريات المصنّعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)