عائلات تطالب كوريا الشمالية بإعادة جميع المختطفين اليابانيين

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طوكيو - (جيجي برس)-- نظّمت عائلات المواطنين اليابانيين المختطفين إلى كوريا الشمالية وأنصارهم مسيرة وطنية في العاصمة طوكيو يوم السبت، جددوا خلالها مطلبهم بعودة جميع المختطفين إلى وطنهم دون تأخير، وسط تصاعد القلق من مرور الزمن دون إحراز تقدم ملموس.

حملت المسيرة طابعًا إنسانيًا مؤلمًا، حيث قال أحد المشاركين بحسرة: ”لم يتبقَّ لنا وقتٌ كافٍ“، مشيرًا إلى أن السيدة ساكي يوكوتا، البالغة من العمر 89 عامًا، والدة المختطفة ميغومي يوكوتا، باتت الناجية الوحيدة من جيل آباء المختطفين. واختُطفت ميغومي في عام 1977 عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، لتصبح لاحقًا رمزًا لمعاناة المختطفين.

وشارك رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في الفعالية، في خطوة تعكس دعم الحكومة لقضية المختطفين، التي لا تزال تمثّل جرحًا مفتوحًا في الوعي الجمعي الياباني.

واستهلت المسيرة بدقيقة صمت حدادًا على الراحل أكيهيرو أريموتو، والد المختطفة كيكو أريموتو، الذي وافته المنية في فبراير الماضي. وكانت كيكو قد اختُطفت في أوروبا عام 1983 عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها.

وخلال الفعالية، ألقى تاكويا يوكوتا، الشقيق الأصغر لميغومي ورئيس رابطة عائلات المختطفين، كلمة دعا فيها الحكومة إلى الإسراع بعقد قمة مباشرة مع كوريا الشمالية، قائلاً: ”سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق اختراق. وسنعزز جهودنا عبر قنوات مختلفة“.

وتظل قضية المختطفين من أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، حيث تطالب طوكيو منذ سنوات بالكشف عن مصير جميع المختطفين وإعادتهم، بينما تواصل العائلات صمودها، مدفوعة بالأمل والحنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)