رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يتفقد سفن قوات الدفاع الذاتي البحرية في كيوتو

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كيوتو - (جيجي برس)-- قام رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الأحد، بزيارة إلى قاعدة مايزورو التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في محافظة كيوتو الغربية، حيث صعد على متن عدد من السفن العسكرية المتقدمة في جولة تفقدية استغرقت نحو ساعتين.

شملت الجولة الفرقاطة ”أغانو“ من فئة موغامي المتطورة والمدمرة ”هيوغا“، وهي مدمرة حاملة للمروحيات، في إطار سعي الحكومة لإبراز القدرات الدفاعية البحرية لليابان. وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تسليط الضوء على خبراتها التكنولوجية في مجال بناء السفن، لا سيما عبر التعاون مع شركة ”جابان مارين يونايتد“ التي تشرف على تصنيع سفن قوات الدفاع الذاتي.

وخلال زيارته، أجرى إيشيبا محادثات مع مسؤولين من الشركة المصنعة، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من استراتيجية دبلوماسية أوسع، حيث تستخدم اليابان ورقة التعاون في بناء السفن ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية.

وفي كلمته التي ألقاها أمام عناصر قوات الدفاع الذاتي البحرية بعد انتهاء جولته، أبدى رئيس الوزراء قلقه من النقص في عدد الأفراد، قائلاً: ”إن العدد الحالي لأفراد قوات الدفاع الذاتي البحرية لا يتجاوز 90% من العدد المطلوب. وهذه مشكلة خطيرة للغاية ينبغي معالجتها“.

زيارة إيشيبا تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في المنطقة، ما يجعل من تعزيز الجاهزية البحرية أولوية استراتيجية للحكومة اليابانية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)