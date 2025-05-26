اليابان تتطلع إلى إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة خلال قمة مجموعة السبع

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- صرّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الأحد بأن اليابان ستواصل مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق على هامش قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو/ حزيران.

وصرح إيشيبا للصحفيين خلال زيارته إلى مايزورو، محافظة كيوتو، غرب اليابان، بعد أن عقد البلدان الجولة الثالثة من المفاوضات الوزارية بشأن الرسوم الجمركية يوم الجمعة: ”سنواصل تعزيز المناقشات، مع وضع قمة مجموعة السبع في الاعتبار“.

وفي محادثة هاتفية جرت مؤخرًا، اتفق إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية عند لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال إيشيبا: ”الولايات المتحدة مهتمة بإمكانية إصلاح السفن الحربية الأمريكية في اليابان“، مبديا استعداده لتقديم هذه المساعدة في إطار التعاون الثنائي المقترح في مجال بناء السفن.

وأضاف أن ”اليابان تتمتع بميزة في تكنولوجيا كاسحات الجليد“، مشيرا إلى أن هذا المجال، بما في ذلك مسألة طرق الشحن في القطب الشمالي، سوف يصبح أكثر أهمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)