ترامب يقول إن شركة «يو إس ستيل» ستخضع لسيطرة الولايات المتحدة

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واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الأحد بأن شركة ”يو إس ستيل“، التي تسعى شركة ”نيبون ستيل“ اليابانية للاستحواذ عليها بالكامل، ”ستخضع لسيطرة الولايات المتحدة“.

وأضاف ترامب: ”وإلا، لما عقدتُ هذه الصفقة“، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية قد تسمح للشركة اليابانية فقط بالاستحواذ على جزء من أسهم ”يو إس ستيل“.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعلم النتيجة النهائية، لكنه قال: ”إنه استثمار، إنها ملكية جزئية“. كما أكد أن ”يو إس ستيل“ شركة جيدة، إذ إنها على وشك استثمار مليارات الدولارات في صناعة الصلب.

وجاءت هذه التعليقات بعد أن عبّر ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة عن دعمه لـ”شراكة مخطط لها“ بين ”نيبون ستيل“ و”يو إس ستيل“. كما صرّح بأن ”يو إس ستيل ستبقى في أمريكا“، وأن الاستثمار المحتمل سيعود بفوائد اقتصادية بقيمة 14 مليار دولار على الولايات المتحدة. لكنه لم يذكر ما إذا كان سيوافق على خطة الاستحواذ، ولم يكشف عن تفاصيل الشراكة.

أشار ترامب مرارًا إلى ترحيبه باستثمارات نيبون ستيل، لكنه لن يوافق على استحواذ كامل. في غضون ذلك، واصلت نيبون ستيل مناقشاتها مع الحكومة الأمريكية بهدف السيطرة الكاملة على يو إس ستيل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)