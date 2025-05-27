اعتقال جندي مشاة بحرية أمريكي بتهمة دهس وهروب في أوكيناوا

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- أُلقي القبض على جندي في مشاة البحرية الأمريكية، يبلغ من العمر 20 عامًا، يوم الأحد، على خلفية حادث دهس وهروب مزعوم في مدينة ناها بجنوب اليابان، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفلان من تلاميذ المرحلة الابتدائية.

ووفقًا لمصادر مطلعة على مجريات التحقيق، فإن المشتبه به، العريف إيفان غارسيا مارتينيز من معسكر هانسن التابع لمشاة البحرية الأمريكية، قال للمحققين إنه لا يرى في مغادرته موقع الحادث تجاهلًا لضحاياه. ورغم ذلك، أشارت التحاليل إلى وجود نسبة من الكحول في أنفاسه تجاوزت ضعف الحد القانوني المسموح به في اليابان.

وقع الحادث عندما اصطدمت سيارة غارسيا مارتينيز أولًا بخزان مياه موضوع بين الطريق الرئيسي للطريق الوطني رقم 58 وطريق جانبي، قبل أن تصطدم بمركبة أخرى تقودها امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا.

وأسفر الحادث عن إصابة المرأة، وزوجها البالغ من العمر 39 عامًا، بالإضافة إلى ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات وابنهما البالغ من العمر 7 سنوات، بإصابات طفيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)