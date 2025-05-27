أزمة على المائدة اليابانية: الأرز يسجل ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع متوسط سعر الأرز المباع في حوالي 1000 سوبر ماركت في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو إلى 4285 ينًا لكل 5 كيلوغرامات، وهو أعلى سعر منذ بدء تسجيل الأسعار في مارس/ آذار 2022، وفقًا لما ذكرته وزارة الزراعة يوم الاثنين.

ارتفع متوسط السعر بمقدار 17 ينًا عن الأسبوع السابق، وهي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي.

لا تزال الأسعار ضعف ما كانت عليه قبل عام تقريبًا، حيث كان توزيع الأرز المُخزّن من قِبل الحكومة بطيئًا، وارتفعت أسعار الأرز ذو العلامة التجارية، الذي يحتوي على مناطق إنتاج أو أصناف واحدة.

باعت الحكومة اليابانية حوالي 310 آلاف طن من الأرز المُخزّن في مزادات خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان. ووفقًا للوزارة، فقد بلغت نسبة الأرز المخلوط، بما في ذلك الأرز المُخزّن، 34٪ من إجمالي الأرز المُباع، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية.

وفي حين تتوقع الحكومة انخفاض أسعار الأرز بشكل عام مع زيادة حصة الأرز المخلوط تدريجيا، فإن الارتفاع الأخير في متوسط السعر يعكس زيادة في أسعار الأرز المخلوط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)