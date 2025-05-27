البريد الياباني يطلق نظام ”العنوان الرقمي“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة البريد الياباني يوم الاثنين عن إطلاقها نظام ”العنوان الرقمي“ الذي يربط مجموعات الأرقام والحروف السبعة بعناوين فعلية.

بموجب هذا النظام، يُمكن للمستخدمين إدخال هذه الرموز السبعة على مواقع التسوق الإلكتروني وغيرها من المواقع، وستظهر عناوينهم تلقائيًا على هذه المواقع.

يمكن للأشخاص الحصول على عناوين رقمية من خلال التسجيل في خدمة عضوية Yu ID التابعة للبريد الياباني. لن تتغير عناوينهم الرقمية حتى في حال تغيير عناوينهم الفعلية. سيتم ربط عناوينهم الجديدة بالرموز في حال تقديم إشعارات بتغيير العناوين.

مع إطلاق البريد الياباني نظامًا للحصول على معلومات العناوين باستخدام الرموز، تدرس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Rakuten Group Inc. وشركات أخرى اعتماده.

تخطط شركة البريد الياباني لقضاء حوالي 10 سنوات في جعل النظام الجديد شائع الاستخدام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)