نيسان تكشف النقاب عن تقنية الجيل القادم للسيارات الهجينة

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كاناغاوا - (جيجي برس)-- كشفت شركة نيسان موتور يوم الاثنين عن الجيل الثالث من تقنية e-Power للسيارات الهجينة، وهي خطوة تعوّل عليها الشركة، التي تمر بمرحلة من التحديات، لتحقيق أرباح مستقبلية مستدامة.

من المقرر أن تبدأ نيسان في تزويد طرازاتها الجديدة بهذه التقنية في أوروبا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2025، تليها أمريكا الشمالية واليابان في السنة المالية 2026. ويُتوقع أن تشكّل هذه التكنولوجيا المتطورة حجر الزاوية في استراتيجيتها الجديدة لتعزيز الكفاءة والابتكار.

تعِد e-Power المُحدثة بتحسينات ملموسة في كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الضوضاء أثناء القيادة، حيث أشارت الشركة إلى زيادة متوقعة في متوسط استهلاك الوقود بنسبة 9% بشكل عام، وبنسبة تصل إلى 15% عند القيادة على الطرق السريعة.

وقال إييتشي أكاشي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في نيسان، إن الطرازات المُزودة بالنظام الجديد ستُحقق مدى قيادة أطول وأداء اقتصادي في استهلاك الوقود ”يُضاهي الطرازات الرائدة لدى المنافسين“، ما يعزز من قدرة الشركة على المنافسة في سوق المركبات الهجينة سريعة النمو.

يتميز نظام e-Power بتشغيل المحرك الكهربائي عبر مولد يعمل بالبنزين، مما يمنح المستخدمين تجربة قيادة شبيهة بالسيارات الكهربائية من حيث الهدوء، مع الاحتفاظ بسهولة التزود بالوقود التقليدي من محطات البنزين، دون الحاجة إلى البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)