الحكومة اليابانية تسعى لتحقيق نمو في الأجور الحقيقية بنسبة 1٪

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت الحكومة اليابانية يوم الاثنين مُخططًا للسياسات الاقتصادية والمالية الأساسية التي ستعتمدها في يونيو/ حزيران، بما في ذلك هدف تحقيق نمو في الأجور الحقيقية المُعدّلة حسب الأسعار بنسبة 1% سنويًا.

يدعو هذا المُخطط، الذي عُرض في اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية والمالية، برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، إلى تحقيق اقتصاد مُوجّه نحو النمو قائم على زيادات الأجور.

وسط حالة عدم اليقين التي تُحيط بالاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إيشيبا خلال الاجتماع: ”سنعمل على منع توقف استمرار اتجاه زيادة الأجور والاستثمارات“.

وأضاف أن الحكومة ستُركز على مساعدة الشركات الصغيرة على تحسين إنتاجيتها وتحميل التكاليف على الأسعار في إطار برنامج مدته خمس سنوات.

في غضون ذلك، وصف أعضاء القطاع الخاص في المجلس، في توصياتهم، الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها ”أكبر خطر سلبي“ على الاقتصاد، وأعربوا عن قلقهم من أن الشركات قد تمتنع عن الاستثمارات الرأسمالية بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)