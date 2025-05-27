【فيديو】في اليابان... بيع ثمرتي شمام مقابل مليون ين
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تم بيع زوج من شمام يوباري، المعروف بملك فاكهة الصيف في هوكايدو، مقابل مليون ين ياباني في أول مزاد لهذا العام في سوق سابورو المركزي بالجملة في سابورو يوم الاثنين. يمثل هذا السعر انخفاضًا قدره 2 مليون ين ياباني عن العام الماضي.
فاز بالمزاد شركة تبيع المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، ومقرها أوتارو، هوكايدو. سيُعرض زوج الشمام، المزروع في مدينة يوباري في هوكايدو، في متجر في أوتارو حتى ينضج تمامًا. ثم سيتم تقطيعه وبيعه في نهاية هذا الأسبوع تقريبًا.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)