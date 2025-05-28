اليابان تُخفف عبء الصيف: دعم حكومي لتقليص فواتير الكهرباء والغاز

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن خطة لتقديم دعم مالي للأسر لتقليل فواتير الكهرباء والغاز، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي.

وستستخدم الحكومة 388 مليار ين من احتياطيات الميزانية العامة لتمويل هذه الإجراءات، في أول تحرك مالي مباشر لمواجهة تأثير الرسوم الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا خلال اجتماع مع كبار المسؤولين:

”لقد بدأنا نرى آثار الرسوم الجمركية في بعض القطاعات الاقتصادية، ومن المهم اتخاذ خطوات استباقية.“

ومن إجمالي هذا الدعم، سيُخصص 288 مليار ين لخفض تكاليف الكهرباء والغاز المنزلي، مما سيؤدي إلى تقليل متوسط فاتورة الأسرة بنحو 3000 ين خلال الفترة الممتدة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول.

وستُقدم الحكومة دعمًا قدره 2 ين لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء و8 ينات لكل متر مكعب من غاز المدينة في شهري يوليو وسبتمبر. أما في أغسطس، حيث ترتفع عادةً فواتير الطاقة بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف، فسيُرفع الدعم إلى 2.4 ين لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء و10 ينات لكل متر مكعب من الغاز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)