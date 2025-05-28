رئيس الوزراء الياباني يتعهد بدعم غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعهّد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، بتقديم دعم ملموس للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد تدهورًا متسارعًا جراء الحرب المستمرة والحصار المفروض على السكان.

جاء ذلك خلال لقائه في طوكيو مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث ناقش الطرفان الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها المدنيون في غزة، والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة الدولية.

وقال إيشيبا في الاجتماع: ”إن تهيئة بيئة مناسبة لتقديم المساعدات أمر بالغ الأهمية“، مؤكدًا: ”ستعمل اليابان على تحقيق ذلك، بالتعاون مع المجتمع الدولي والوكالات الإنسانية.“

وقيّدت إسرائيل، التي يقصف جيشها غزة، إيصال إمدادات الإغاثة إلى المنطقة الفلسطينية.

وأكد لازاريني أن 500 ألف شخص في غزة يعانون من الجوع.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)