انفجار يهز طوكيو: إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة وأضرار واسعة

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طوكيو - (جيجي برس)-- وقع انفجار صباح الثلاثاء في موقع بناء سكني يقع في منطقة سكنية بالعاصمة طوكيو، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجروح طفيفة، وتسبّب في أضرار مادية جسيمة شملت تحطيم جدران ونوافذ في ما لا يقل عن 38 مبنى مجاورًا.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن المصابين، وهم من عمال البناء وسكان المنطقة، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والسبعينات، وقد أبلغوا عن معاناتهم من أعراض مثل طنين وألم في الأذنين.

ويرجّح أن الانفجار نجم عن تسرب غاز من أسطوانة مدفونة تحت الأرض تضررت خلال أعمال الحفر، ويُعتقد أن الشرر الناتج عن تشغيل المعدات تسبب في اشتعال الغاز. وقد احترقت آلة حفر كانت محمّلة على شاحنة في الموقع.

وأدى الانفجار إلى تحطم نوافذ ولافتات المباني المجاورة، وتناثر شظايا الزجاج في الشوارع القريبة.

وقال مدير سوبر ماركت في الجوار، يبلغ من العمر 44 عامًا:

”سمعت ثلاثة أو أربعة انفجارات. شعرت وكأن الأرض تهتز من تحت قدمي“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)