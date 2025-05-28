الجامعات اليابانية تتحرك لدعم الطلاب الأجانب في هارفارد بعد القرارات المثيرة للجدل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت وزارة التعليم اليابانية يوم الثلاثاء جميع الجامعات المحلية إلى النظر في إمكانية قبول الطلاب الأجانب المسجلين في جامعة هارفارد، وذلك في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء حق الجامعة في استقبال طلاب أجانب.

وخلال مؤتمر صحفي، صرحت وزيرة التعليم توشيكو آبي قائلة:”ننسق حاليًا مع وزارة الخارجية لطلب معلومات أوضح من الحكومة الأمريكية بشأن الآثار المحتملة على الطلاب الأجانب، وردّ جامعة هارفارد الرسمي“.

وأضافت: ”نحث الجامعات اليابانية على دراسة تدابير الدعم الممكنة لضمان عدم انقطاع الدراسة عن هؤلاء الطلاب“.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تُعد الوجهة الأولى للطلاب اليابانيين الذين يدرسون في الخارج، وأن هذا القرار الأمريكي الأخير أثار قلقًا واسعًا في الأوساط التعليمية.

كما شمل الطلب الوزاري النظر في تقديم الدعم للطلاب الأجانب في جامعات أمريكية أخرى، ممن قد تتأثر دراستهم نتيجة لقرارات الهجرة أو السياسات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم تقارير حول الإجراءات التي تخطط المؤسسات اليابانية لاتخاذها بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، بدأت جامعة طوكيو مناقشات داخلية حول إمكانية قبول بعض الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد بشكل مؤقت، لضمان استمرارية تعليمهم دون انقطاع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)