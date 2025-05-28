شركتان تدفعان 21 مليار ين لانتهاك حقوق ”توراي“ اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت المحكمة العليا للملكية الفكرية في اليابان حكمًا يُلزم شركتين صناعيتين في مجال الأدوية بدفع تعويضات إجمالية قدرها 21.7 مليار ين، بسبب انتهاك براءة اختراع تتعلق بدواء مضاد للحكة من إنتاج شركة توراي للصناعات.

ووفقًا لشركة توراي ومصادر أخرى، أمرت المحكمة يوم الثلاثاء شركتي ساواي للأدوية وفوسو للصناعات الدوائية المحدودة بدفع 14.29 مليار ين و7.47 مليار ين على التوالي.

وقالت توراي في بيان: ”نحن سعداء لأن المحكمة أيدت مطالبنا، ونرحب بهذا الحكم باعتباره قرارًا حاسمًا في نزاع قانوني يتعلق ببراءة اختراع دوائية.“

في المقابل، أعربت الشركة الأم لساواي عن رفضها للحكم، ووصفت القرار بأنه ”غير مقبول“، في حين ذكرت شركة فوسو أنها ستقوم ”بدراسة محتوى الحكم بعناية وتتجه لاستئنافه أمام المحكمة العليا.“

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما طلبت توراي من مكتب براءات الاختراع الياباني تمديد براءة اختراعها المتعلقة باستخدام المكون النشط ”نالفورافين“ كعلاج لتخفيف الحكة، تزامنًا مع قرب انتهاء صلاحية البراءة. وبحلول عام 2018، بدأت شركتا ساواي وفوسو إنتاج وبيع نسخ جنيسة من الدواء باستخدام نالفورافين ممزوجًا بمواد مضافة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)