【فيديو】في قلب اليابان... قرية تتلألأ بأضواء اليراعات كأنها حلم صيفي

أخبار اليابان

يمكن رؤية أضواء اليراعات وهي تحلّق في مشهد ساحر حول نهر يامادا في مدينة إيسومي بمحافظة تشيبا. ففي السادس والعشرين من الشهر، وبعد غروب الشمس، تبدأ هذه الكائنات الصغيرة في الرقص فوق مياه النهر وقنوات الري، ناشرةً وهجًا خافتًا يضفي على المكان سحرًا خاصًا. وقد أطلقت المدينة على هذه المنطقة اسم ”قرية غينجي لليراعات“، وهي تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على بيئتها الطبيعية، لضمان استمرار هذا المشهد الخلاب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)