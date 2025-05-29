【فيديو】الكويت تبهر الزوار في أوساكا إكسبو: جناح فني مبتكر يجسد التراث والطموح!

أخبار اليابان

يحظى جناح الكويت في معرض أوساكا إكسبو بشعبية واسعة بين الزوّار، حيث تُعرض جهود الإغاثة الإنسانية ومواضيع أخرى على لوحات كروية متراصة تُشبه في تناغمها عقدًا من اللؤلؤ، في مشهد يعكس هوية الكويت ويميّز جناحها. وقد استمتع الزوّار بهذا المنظر البديع، فيما التُقطت الصورة في السابع والعشرين من الشهر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)