اليابان قد تناقش مشتريات المعدات الدفاعية الأمريكية في محادثات التعريفات الجمركية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أشار وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين لليابان، يوم الخميس، إلى إمكانية إدراج مشتريات اليابان من المعدات الدفاعية الأمريكية ضمن جدول أعمال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين طوكيو وواشنطن.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد لقائه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الوزارية الرابعة من مفاوضات التعريفات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القضايا الأمنية – بما في ذلك مساهمة اليابان في تغطية تكاليف القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها – ستكون مطروحة للنقاش، قال أكازاوا إن إدراج مثل هذه القضايا ”أمر غير مناسب“، موضحًا أن ”المنطق والمعايير تختلف“ بين السياسات الأمنية وسياسات التجارة والتعريفات.

ومع ذلك، أشار إلى أن مشتريات اليابان من المعدات الدفاعية الأمريكية قد تُدرج في المفاوضات، باعتبار أنها قد تساهم في تحسين الميزان التجاري الأمريكي مع اليابان.

وأعرب الوزير عن قلقه إزاء التأثير المحتمل لانتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة في 9 يوليو/ تموز، قائلاً إن استئناف هذه الرسوم قد يُلحق ”ضررًا بالغًا“ بالاقتصاد الياباني. وأكد عزمه على الضغط بقوة على الجانب الأمريكي لإعادة النظر في هذه الرسوم خلال الجلسة القادمة من المحادثات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)