أحزاب يابانية كبرى تتفق على تقليص عدد أسرّة المستشفيات... إصلاح أم تقشف صحي؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- توصّل ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، إلى جانب حزب كوميتو، وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، يوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بتقليص ما يصل إلى 110 آلاف سرير مستشفى فائض في مختلف أنحاء البلاد، في إطار مساعٍ لخفض تكاليف الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن تُضفي الأحزاب الثلاثة الطابع الرسمي على هذا الاتفاق قريبًا، تمهيدًا لإدراجه ضمن الإرشادات المقبلة للسياسة الاقتصادية والمالية الحكومية، المتوقع اعتمادها في يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقًا لتقديرات حزب نيبون إيشين، فإن تقليص هذا العدد من الأسرّة من شأنه أن يوفّر نحو تريليون ين من النفقات الطبية. وفي هذا السياق، صرّح ريوهي إيواتاني، الأمين العام للحزب، للصحفيين عقب اجتماعه بمسؤولين من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو في وقت سابق من اليوم: ”الأحزاب الثلاثة متفقة على أهمية تقليص عدد أسرّة المستشفيات“.

من جهته، قال وزير الصحة السابق نوريهيسا تامورا، المنتمي إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي: ”لقد توصّلنا إلى اتفاق بشأن تقليص الأسرّة، ولا جدوى من الإبقاء على أسرّة غير ضرورية“.

كما اتفقت الأطراف الثلاثة على العمل لرفع نسبة اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية إلى 100% خلال السنوات الخمس المقبلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)