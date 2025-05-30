هون هاي تعتزم الإعلان عن شريك ياباني ثانٍ في قطاع السيارات الكهربائية

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تايبيه - (جيجي برس)-- أعلن ليو يونغ وي، رئيس مجلس إدارة شركة هون هاي للصناعات الدقيقة (المعروفة أيضًا باسم فوكسكون)، خلال اجتماع المساهمين يوم الخميس، أن الشركة التايوانية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات التعاقدية ستكشف قريبًا عن شريكها الياباني الثاني في مجال السيارات الكهربائية.

وكانت ميتسوبيشي موتورز قد أصبحت أول شريك ياباني للشركة، حيث تخطط لطرح سيارات كهربائية من إنتاج هون هاي في أسواق مثل أستراليا ابتداءً من النصف الثاني من عام 2026.

وأشار ليو إلى أن هون هاي تُجري حاليًا محادثات مع شركتين يابانيتين أخريين لصناعة السيارات، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وكان ليو قد صرّح في وقت سابق بأن الشركة على تواصل مع كل من نيسان موتور وهوندا موتور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)