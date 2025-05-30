كويزومي يشدّد الخناق على أسعار الأرز... ونواب من حزبه يرفعون راية التحفّظ

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طوكيو - (جيجي برس)-- يتزايد القلق داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وخصوصًا بين نوابه الذين يمثلون مصالح المزارعين، إزاء الإجراءات الصارمة التي يتخذها وزير الزراعة، شينجيرو كويزومي، لخفض أسعار الأرز.

ويخشى هؤلاء النواب، المعروفون بعلاقاتهم الوثيقة بقطاع الزراعة، من أن تؤدي سياسات كويزومي المتشددة إلى تآكل الدعم التقليدي الذي يحظى به الحزب من جانب المزارعين، وهم كتلة تصويتية رئيسية، وذلك قبل الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ، المقررة هذا الصيف.

ورغم هذه المخاوف، يحاول نواب الحزب تفادي الظهور بمظهر المعارضين لوزير يحظى بشعبية واسعة بين العامة، في وقت يدركون فيه أهمية معالجة ارتفاع أسعار الأرز. ولهذا، يطالبون بتوسيع برامج الدعم للمزارعين، على أمل الحفاظ على تأييدهم الانتخابي.

وفي تصريح له خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ يوم الخميس، شدد كويزومي على أهمية استقرار السوق، قائلاً:

”من المهم للغاية تبديد الشعور بنقص الأرز“، مؤكدًا عزمه خفض الأسعار عبر بيع كميات من الأرز المُخزّن حكوميًا من خلال عقود تقديرية. وأضاف:”سنركز أولاً على استقرار أسعار الأرز إلى حد ما، ثم نبدأ مناقشات حول السعر المناسب لاحقًا“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)