【فيديو】غابة تطفو فوق الماء... مشهد طبيعي يخطف الأنفاس!

أخبار اليابان

في بحيرة أكيوجي، وهي بحيرة سدّ تقع في مدينة سينبوكو بمحافظة أكيتا، برزت من سطح الماء أشجارٌ بدأت تنبت أوراقًا صغيرة، مشكلةً مشهدًا يبدو وكأنه من عالم خيالي. تُعرف هذه الظاهرة باسم ”الغابة المغمورة“، وتظهر عندما ترتفع مياه البحيرة نتيجة ذوبان الثلوج في الربيع، فتغمر جذوع الأشجار وتتحول البحيرة إلى لوحة طبيعية ساحرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)