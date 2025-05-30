بعد كارثة هانيدا 2024... اليابان تُجري تعديلات صارمة على قانون الطيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني يوم الجمعة مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الطيران المدني، ليجعل تدريب مهارات التواصل إلزاميًا لجميع الطيارين العاملين في المطارات المزدحمة، بما يشمل الطائرات الخاصة وطائرات خفر السواحل الياباني.

ويأتي هذا التعديل، المقرر دخوله حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات، استجابةً لحادث التصادم المميت الذي وقع في يناير من العام الماضي، عندما اصطدمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة خفر السواحل، ما أدى إلى اندلاع النيران في كلتيهما على مدرج مطار هانيدا في طوكيو.

وقد صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون خلال جلسة عامة يوم الجمعة، بعد أن كان قد أُقرّ سابقًا من قبل مجلس النواب في وقت سابق من مايو/ أيار.

ويُعرف التدريب المستهدف باسم ”إدارة موارد الطاقم“، ويهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والتنسيق بين القبطان ومساعده، وكذلك بين طاقم قمرة القيادة ومراقبي الحركة الجوية، لمنع الأخطاء البشرية مثل اقتحام المدارج.

وبالرغم من أن خفر السواحل الياباني كان يجري تدريبات مماثلة بصورة مستقلة، فإن القانون المعدل سيجعل هذه التدريبات إلزامية بموجب التشريع الجديد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)