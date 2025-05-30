بوتين يلتقي أرملة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في موسكو

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طوكيو - (جيجي برس)-- التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيدة أكي آبي، أرملة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، في الكرملين بموسكو، وفقًا لما أعلنه المكتب الرئاسي الروسي.

وقد عُقد الاجتماع بناءً على دعوة من الجانب الروسي، رغم استمرار اليابان في فرض عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي بيان باللغة الإنجليزية نُشر يوم الخميس، نقل المكتب الرئاسي عن بوتين قوله إن رئيس الوزراء الراحل ”ساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الروسية اليابانية“. وأضاف بوتين خلال اللقاء: ”كانت تربطني به علاقات شخصية وثيقة للغاية“، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتذكر زيارته إلى اليابان عام 2016 لحضور قمة ثنائية مع آبي في محافظة ياماغوتشي، مسقط رأسه.

من جانبها، قالت أكي آبي إن زوجها الراحل كان يأمل في لقاء بوتين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنه توفي قبل أن يتحقق ذلك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)