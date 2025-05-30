موجة غلاء جديدة تضرب اليابان: أسعار أكثر من 1900 منتج غذائي سترتفع الشهر المقبل!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت شركة الأبحاث اليابانية ”تيكوكو داتا بنك“ يوم الجمعة بأن أسعار 1932 صنفًا من الأغذية والمشروبات في اليابان ستشهد ارتفاعًا خلال شهر يونيو، وذلك من إنتاج 195 شركة رائدة في هذا القطاع.

ويمثل هذا العدد، الذي يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، الشهر السادس على التوالي من الارتفاعات، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأرز.

ومن المنتظر أن تسجّل أكثر من 100 منتج زيادة في أسعارها نتيجةً مباشرةً لارتفاع أسعار الأرز.

في هذا السياق، تعتزم شركة ”تويو سويسان كايشا“ المحدودة رفع السعر المقترح لتجزئة منتجها من الأرز المطهو مسبقًا ”أتاكا غوهان“ المعبأ من 217 ينًا إلى 253 ينًا (قبل الضريبة). كما أعلنت شركة ”أجينوموتو“ عن نيتها رفع أسعار شحن ستة منتجات من عصيدة الأرز المعبأة وغيرها من المنتجات المرتبطة بالأرز، بنسبة تتراوح بين 10% و11%.

وقد صرّح أحد مسؤولي ”تيكوكو داتا بنك“ بأن من ”المرجّح جدًا“ أن يتجاوز عدد المنتجات الغذائية والمشروبات التي ستشهد زيادة في الأسعار 20 ألف سلعة خلال العام الحالي، متجاوزًا بذلك عتبة العام الماضي 2023، وذلك في ظل استمرار الضغوط التصاعدية على تكاليف التوزيع والعمالة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)