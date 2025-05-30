اليابان تتفق مع الصين على استئناف صادرات الأسماك

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن استئناف تصدير المنتجات السمكية اليابانية إلى السوق الصينية، بعد أشهر من الحظر.

وبموجب الاتفاق، سيتم استئناف التصدير من 37 محافظة يابانية من أصل 47، وذلك فور الانتهاء من إعادة تسجيل منشآت التصدير المعنية داخل اليابان.

وكانت الصين قد فرضت في أغسطس/ آب 2023 حظرًا شاملًا على واردات المنتجات السمكية اليابانية، ردًا على بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) إلى المحيط الهادئ. ومنذ ذلك الحين، دأبت طوكيو على الدعوة إلى رفع الحظر.

وإلى جانب عملية إعادة التسجيل، سيخضع خط الإنتاج داخل منشآت التصنيع والمعالجة في اليابان لفحوصات دقيقة للكشف عن العناصر المشعة مثل السترونشيوم والتريتيوم، وذلك قبل السماح بشحن أي دفعة جديدة من المنتجات السمكية إلى الصين.

مع ذلك، سيبقى الحظر الصيني ساريًا على المنتجات القادمة من 10 محافظات، وهي: طوكيو، فوكوشيما، ميياغي، إيباراكي، توتشيغي، غونما، سايتاما، تشيبا، ناغانو، ونييغاتا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)