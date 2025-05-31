الأميرة اليابانية السابقة ماكو تنجب طفلها الأول

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري يوم الجمعة أن ماكو كومورو، الابنة الكبرى لولي العهد الياباني الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، رزقت بمولودها الأول.

وفي مؤتمر صحفي دوري، امتنع ناوماسا يوشيدا، كبير مسؤولي شؤون البلاط الإمبراطوري، عن الكشف عن جنس المولود أو تاريخ ولادته، لكنه أشار إلى أن ولي العهد وزوجته، إلى جانب ابنيهما الآخرين، الأميرة كاكو والأمير هيساهيتو، يشعرون بسعادة غامرة بهذه المناسبة، ويتمنون الخير والسعادة لعائلة كومورو.

وتُعد الطفلة أول حفيدة لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو.

وحول سبب توقيت الإعلان، أوضح يوشيدا: ”نظرًا لأن السيدة ماكو قد غادرت العائلة الإمبراطورية، فقد رغبنا في أن تعيش هذه المرحلة في أجواء هادئة. لكن في ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة، قررنا إصدار إعلان رسمي“.

يُذكر أن ماكو، البالغة من العمر 33 عامًا، قد غادرت العائلة الإمبراطورية عقب زواجها من كي كومورو، زميلها السابق في الجامعة المسيحية الدولية بطوكيو، في أكتوبر 2021. وانتقل الزوجان بعد ذلك إلى الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)