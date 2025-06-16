من طوكيو... امرأة تفتح أبواب الأمل لأصحاب الهمم في سوق العمل

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طوكيو - (جيجي برس)-- تسعى امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا في طوكيو إلى بناء مجتمع يُقدّر جميع أفراده، من خلال مساعدة أصحاب الهمم في الحصول على وظائف تُظهر إمكاناتهم وتدعم استقلالهم.

في مايو/ أيار 2018، التقت ري أوسوي، التي كانت تدير صالون تجميل أظافر من منزلها، بشابة على كرسي متحرك. اشتكت الشابة من ندرة صالونات الأظافر الخالية من العوائق، ومن غياب المدارس التي توفر دورات تصميم الأظافر لذوي الإعاقة. كان ذلك اللقاء نقطة تحول في حياة أوسوي، التي أدركت فجوة كبيرة في الوصول إلى المهارات المهنية ضمن هذه الفئة.

استجابةً لذلك، بدأت أوسوي بتقديم دروس مجانية مرتين شهريًا في تصميم الأظافر في طوكيو، خصيصًا لأصحاب الهمم. وبعد عامين من العمل التطوعي، أسست في أغسطس 2020 شركتها ”أكسسيبيوتي“ (AccesBeauty)، وهي وكالة تهدف إلى تدريب أصحاب الهمم ليصبحوا فنيي تجميل محترفين، ومن ثم ربطهم بفرص عمل في هذا المجال.

في محاولة لتوسيع نطاق التأثير، فكرت أوسوي في تقديم الدورات عن بُعد عبر الإنترنت. غير أن التكاليف المرتبطة بالرسوم الدراسية والبنية التحتية التقنية حالت دون استمرارها في هذا النهج، ما دفعها إلى التركيز مجددًا على التدريب الحضوري.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)