مزارعو الأرز في اليابان يتوقعون انخفاض الأسعار في 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع للرأي أُجري يوم الجمعة أن 41% من كبار مزارعي الأرز في اليابان يتوقعون انخفاض أسعار التجزئة لأرز موسم 2026 مقارنة بعام 2025، بينما توقّع 22.9% ارتفاعًا في الأسعار.

في المقابل، توقّع 72.3% من المشاركين أن تكون أسعار أرز عام 2025 أعلى من أسعار أرز 2024، ما يعكس تباينًا في التوقعات على المدى القريب والمتوسط.

وقد أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت من قِبل جمعية الشركات الزراعية اليابانية خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو، وشارك فيه 188 عضوًا من كبار المنتجين الزراعيين.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب رئيس الجمعية، كازوشي سايتو، عن قلقه من احتمالية تراجع الأسعار في عام 2026، قائلًا:

”قد تنهار أسعار الأرز في عام 2026، ما سيجعل من الصعب على المزارعين إدارة الإنتاج“، مشيرًا إلى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار الأرز المستورد وزيادة الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بأسعار أرز عام 2024، أفاد 53.7% من المشاركين بأنها مرتفعة بشكل مفرط.

أما عن أسعار المنتجين، فقد أشار 45.2% – وهي النسبة الأكبر – إلى أن السعر يتراوح بين 20,001 و25,000 ين لكل 60 كيلوغرامًا.

وبمقارنة الأسعار مع تلك الخاصة بأرز عام 2023، ذكر 38.3% من المشاركين أن الأسعار ارتفعت بما يتراوح بين 5,001 و10,000 ين، في حين قال 5.0% إن الزيادة تراوحت بين 15,001 و20,000 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)