فتح جراح الماضي: عرض وثائق نادرة عن حادثة تشريح أسرى أمريكيين في اليابان خلال الحرب

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طوكيو - (جيجي برس)-- يُقام في متحف التاريخ الطبي التابع لجامعة كيوشو بمدينة فوكوؤكا، جنوب غرب اليابان، معرضٌ يوثّق حادثة تشريح أسرى الحرب الأمريكيين عام 1945، ويستمر حتى 22 يونيو/ حزيران، بهدف تعزيز الوعي الطبي والسلام من خلال استحضار دروس الماضي.

وتعود الحادثة إلى أواخر الحرب العالمية الثانية، حين توفي ثمانية جنود أمريكيين أُسروا وأُخضعوا لعمليات جراحية تجريبية في جامعة كيوشو الإمبراطورية، الاسم السابق لجامعة كيوشو الحالية.

ويستند المعرض إلى وثائق جمعها الطبيب توشيو تونو، الذي كان طالبًا في كلية الطب آنذاك وشهد هذه العمليات. وقبل وفاته عن عمر ناهز 95 عامًا في عام 2021، قام بتوثيق ما عاشه. وفي عام 2024، تبرعت عائلته بنحو 30 وثيقة للجامعة، عُرض بعضها الآن أمام الزوار.

وتتضمن المعروضات مخططًا لمبنى الكلية يوضح بخط اليد موقع مختبر التشريح الذي أُجريت فيه العمليات الجراحية، بالإضافة إلى نسخة من رسالة انتحار تركها أحد الجراحين المتورطين في الحادثة، والذي أنهى حياته بعد اعتقاله.

عقب نهاية الحرب، استُجوب تونو من قبل قوات الحلفاء كشاهد على الحادثة، وقدم شهادته خلال المحاكمات التي أُقيمت للمتورطين، مما ساهم في توثيق ما جرى من انتهاكات في تلك الحقبة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)