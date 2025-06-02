ترامب يشيد بشركة نيبون ستيل اليابانية: ”شريك عظيم“ ليو إس ستيل الأمريكية

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بنسلفانيا - (جيجي برس)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بالشراكة المحتملة بين شركة نيبون ستيل اليابانية وشركة يو إس ستيل الأمريكية، خلال خطاب ألقاه في تجمع سياسي بالقرب من بيتسبرغ، ولاية بنسلفانيا، يوم الجمعة.

وقال ترامب في كلمته من داخل مصنع يو إس ستيل: ”سيكون لدينا شريك عظيم“، في إشارة إلى عملية الاستحواذ المخطط لها من قبل نيبون ستيل.

وأضاف أن الشركة اليابانية عرضت استثمارًا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار في يو إس ستيل، واصفًا الخطوة بأنها ”أكبر استثمار في تاريخ صناعة الصلب الأمريكية“.

وتابع قائلاً: ”ستصبح بيتسبرغ قريبًا مدينةً عالميةً رائدة في صناعة الصلب“.

ولم يتطرق الرئيس إلى تفاصيل خطة الاستثمار أو هيكل عملية الاستحواذ، التي لا تزال قيد المراجعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)