اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعميق التعاون السيبراني

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سنغافورة - (جيجي برس)-- اتفق وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث، يوم السبت، على تعزيز التعاون الثنائي في المجال السيبراني، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.

وخلال لقائهما في سنغافورة، شدد الوزيران على أهمية مواءمة الأولويات الاستراتيجية بين البلدين، تزامنًا مع إعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2025، وهي الأولى منذ الاستراتيجية التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022.

وقد أصدر هيجسيث تعليماته لتقديم الاستراتيجية الجديدة بحلول نهاية أغسطس المقبل.

ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، من المتوقع أن يتبادل الجانبان الرؤى حول الأوضاع الإقليمية، وأن يوحدا أولوياتهما في تطوير القدرات الدفاعية، مع التركيز على الأمن السيبراني باعتباره أحد المجالات الحيوية.

وفي هذا السياق، أطلع ناكاتاني نظيره الأمريكي على مصادقة البرلمان الياباني مؤخرًا على قانون يتيح تقديم دفاع إلكتروني نشط، يهدف إلى التصدي الاستباقي للهجمات السيبرانية الخطيرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)