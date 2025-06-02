【فيديو】فلسطين تحتفي بثقافتها وهويتها في يومها الوطني بمعرض أوساكا إكسبو

أخبار اليابان

احتفلت دولة فلسطين، اليوم الأحد، بيومها الوطني ضمن فعاليات معرض ”إكسبو 2025“ المُقام في مدينة أوساكا اليابانية، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع.

واستُهلت فعاليات اليوم الوطني بكلمة ألقاها وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، أعرب فيها عن شكره وتقديره لليابان على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية الحفاظ على التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، رغم الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأشار العامور إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي، لا سيما في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، يُعد تحدياً كبيراً، لكنه لا يُثني الفلسطينيين عن إيصال صوتهم إلى العالم والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تعزز الحضور الفلسطيني على الساحة العالمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)