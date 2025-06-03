جندي مشاة بحرية أمريكي في أوكيناوا يدفع ببراءته من تهمة الاعتداء الجنسي

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- دفع جندي في مشاة البحرية الأمريكية ببراءته من تهم الاعتداء الجنسي الذي أدى إلى إصابة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته أمام محكمة ناها الجزئية في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، يوم الاثنين.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُشتبه بأن العريف جمال كلايتون، البالغ من العمر 22 عامًا، تسبب في إصابة امرأة استمرت لنحو أسبوعين، بعد أن استخدم العنف ضدها لأغراض جنسية في 26 مايو/ أيار 2024، من بينها خنقها ولفّ ذراعيه حول جسدها من الخلف.

وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي كازوهيكو أوباتا، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، قائلاً إنه لم يكن ينوي إقامة علاقة جنسية مع الضحية، كما أكد أنه لم يخنقها أو يعتدِ عليها، ولم يقم بأي تصرف قد يثير لديها الشكوك أو الخوف.

وفي البيان الافتتاحي، أوضح الادعاء أن كلايتون تواصل مع الضحية في أحد أحياء وسط المدينة، وحاول اصطحابها إلى منزلها. وعلى الرغم من رفضها، استقل معها سيارة أجرة وتوجها إلى منزل شريكها.

وأضاف الادعاء أن المتهم لحق بها إلى داخل المنزل بعد نزولها من السيارة، ثم اعتدى عليها بينما كان شريكها نائمًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)