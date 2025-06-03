انخفاض أسعار الأرز في اليابان لأول مرة منذ أسابيع: هل بدأت جهود الحكومة تؤتي ثمارها؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، يوم الاثنين، أن متوسط سعر الأرز المباع في نحو 1000 سوبر ماركت بأنحاء البلاد سجل أول انخفاض له منذ ثلاثة أسابيع، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 25 مايو/ أيار.

وبلغ متوسط السعر 4260 ينًا لكل 5 كيلوغرامات، بانخفاض قدره 25 ينًا مقارنة بالأسبوع السابق، ويُعزى هذا التراجع على ما يبدو إلى طرح مخزون الحكومة من الأرز في الأسواق.

ومع ذلك، لا تزال وتيرة التوزيع أبطأ من المتوقع، إذ يظل المتوسط المسجل ضعف السعر المسجل قبل عام، مما يشير إلى أن تأثير الإفراج عن المخزون الحكومي على السوق لا يزال محدودًا.

وكانت الحكومة قد باعت ما مجموعه 310 آلاف طن من الأرز المخزّن، في مزادات أُجريت خلال الفترة ما بين مارس وأبريل.

ويجري عادة خلط الأرز المخزّن المُفرج عنه مع أنواع أخرى قبل طرحه في المتاجر. وأوضحت الوزارة أن نسبة الأرز المخلوط بلغت 36% من إجمالي مبيعات الأرز، بزيادة نقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)