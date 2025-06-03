أمهات على حافة الهاوية: الحوامل والمرضعات في اليابان يواجهن ضغوط المعيشة القاسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت منظمة ”أنقذوا أطفال اليابان“، من خلال مسح أُجري مؤخرًا، أن نحو 80% من النساء الحوامل والمرضعات المحتاجات في البلاد يُواجهن صعوبة في تأمين المال الكافي لتغطية نفقات المعيشة.

وبسبب افتقار الكثير من هؤلاء النساء إلى مصادر دخل مستقرة، يضطر العديد منهن إلى الاعتماد على المساعدات الحكومية لتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك مستلزمات رعاية الأطفال. وفي هذا السياق، دعا أحد مسؤولي المنظمة غير الحكومية الحكومتين المركزية والمحلية إلى توسيع نطاق الدعم المقدم، مثل توفير الحفاضات الورقية وغيرها من الضروريات اليومية.

وقد أُجري المسح بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وشمل 254 امرأة حاملًا أو في فترة النفاس تقدّمن بطلبات للحصول على دعم من المنظمة، وأجبن جميعًا على الاستبيان بشكل كامل.

وأظهرت النتائج أن نسبة الأمهات غير المتزوجات أو الأمهات العازبات بلغت 78% من المشاركات. أما من حيث الوضع الوظيفي، فقد كانت 49.2% منهن عاطلات عن العمل، فيما بلغت نسبة العاملات بدوام جزئي 24.8%.

وعند سؤالهن عن أوضاعهن المالية، قالت 47.6% إنهن بالكاد يُغطين نفقات المعيشة. في حين أعربت الغالبية عن معاناتهن من ضائقة مالية؛ حيث أفادت 29.9% بالاعتماد على مدخراتهن، و21.7% باللجوء إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتهن اليومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)