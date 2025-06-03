مقتل يابانيين في الصين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة على العلاقات اليابانية-الصينية، يوم الثلاثاء، بأن مواطنَين يابانيين قُتلا في مدينة داليان الواقعة شمال الصين.

وأبلغت سلطات الأمن العام المحلية القنصلية العامة اليابانية في شنيانغ بوقوع الحادث في 25 مايو.

وتم اعتقال مشتبه به يُعتقد أنه مواطن صيني، حيث أشارت السلطات إلى أن الخلفية المحتملة للجريمة هي نزاع تجاري بين أطراف كانوا على معرفة ببعضهم البعض.

ولم تُكشف بعد تفاصيل مثل أعمار الضحيتين أو طبيعة النزاع التجاري. وبحسب المصادر، لا يُعتقد أن الحادث يحمل دوافع أيديولوجية أو سياسية.

تقوم القنصلية العامة اليابانية، بالتعاون مع جهات ذات صلة، بجمع المعلومات والتواصل مع عائلات الضحيتين. وتُعد مدينة داليان موطنًا للعديد من الشركات اليابانية التي تنشط في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)