مقتل يابانيين اثنين في شمال شرق الصين

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بكين - (جيجي برس)-- ذكرت الشرطة المحلية في مدينة داليان بشمال شرق الصين، يوم الثلاثاء، أنها اعتقلت مواطنًا صينيًا يبلغ من العمر 42 عامًا للاشتباه في تورطه في حادثة مقتل مواطنين يابانيين وقعت في أواخر شهر مايو/ أيار.

ووفقًا لبيان صادر عن شرطة داليان، فإن المشتبه به يعيش في اليابان، وكان على ما يبدو شريكًا تجاريًا للمواطنين اليابانيين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نزاعًا متعلقًا بالتعاون التجاري بين الأطراف قد يكون السبب الرئيسي وراء الجريمة.

ووقع الحادث يوم 23 مايو/ أيار، واحتجزت الشرطة المشتبه به في اليوم التالي. وبحلول 25 مايو/ أيار، قامت السلطات الصينية بإبلاغ القنصلية العامة اليابانية في مدينة شنيانغ بوفاة المواطنين اليابانيين.

وبحسب مصادر مطلعة على العلاقات بين البلدين، كان الضحيتان في الصين بتأشيرة دخول مؤقتة، ويُعتقد أنهما كانا في رحلة عمل قصيرة إلى داليان، وهي مدينة تحتضن عددًا كبيرًا من الشركات اليابانية.

وأفادت المصادر أن السلطات المحلية الصينية قدمت شرحًا رسميًا لأسرتي الضحيتين في داليان، كما سهلت إجراءات عودتهما إلى اليابان. ولم يكشف مسؤولو السفارة عن أي معلومات مفصلة حول الحادث، مشيرين إلى استمرار التحقيق وحماية الخصوصية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)