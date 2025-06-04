منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو العالمي لعام 2025 إلى 2.9%

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة الصادرة في مارس/ آذار.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية إلى أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، الناجم عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ”سيعيق التجارة والاستثمار“. وتوقعت أن يظل معدل النمو العالمي عند 2.9% في عام 2026.

وتستند أحدث التوقعات إلى افتراض بقاء معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية كما هي في منتصف مايو/ أيار.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ”إن التوقعات العالمية تزداد صعوبة“، محذرة من أن تصاعد النزاعات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة وإعادة تسعير المخاطر في الأسواق المالية قد ”يزيد من تباطؤ النمو ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العابرة للحدود شديدة الترابط“.

وحسب البلد والمنطقة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التقرير السابق. وقد سجلت البلاد نموًا سلبيًا في الربع المنتهي في مارس/ آذار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)