ثورة طبية في اليابان: بدء المرحلة النهائية لتجربة علاج الزهايمر بالخلايا الجذعية

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كيوتو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي ياباني، يوم الثلاثاء، عن بدء تجربة سريرية في مرحلتها النهائية لاختبار دواء تم اكتشافه باستخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS) لعلاج مرضى ألزهايمر العائلي.

وتُعدّ هذه التجربة الأولى من نوعها في المرحلة النهائية ضمن مجال اكتشاف الأدوية المستندة إلى الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات، والتي تُستخدم لاكتشاف فاعلية جديدة للأدوية، سواء كانت جديدة أو موجودة بالفعل، بحسب ما أفاد به الفريق.

ويتكوّن الفريق من باحثين في مركز أبحاث وتطبيقات الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (CiRA) التابع لجامعة كيوتو، بالتعاون مع شركة تووا للأدوية، المتخصصة في تصنيع وبيع الأدوية الجنيسة.

وتهدف التجربة، التي انطلقت في مايو، إلى التحقق من سلامة وفعالية العلاج، مع تطلع الفريق للحصول على الموافقة التنظيمية في المستقبل القريب.

يُذكر أنه في عام 2017، أجرى الأستاذ هاروهيسا إينو من CiRA وزملاؤه دراسة بحثية لتحديد مركب قادر على تقليل بروتين بيتا أميلويد، الذي يُعتقد أنه أحد المسببات الرئيسية لمرض ألزهايمر، وذلك باستخدام خلايا iPS.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)