وزير فلسطيني يحث اليابان على الاعتراف بفلسطين كدولة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، الحكومة اليابانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في نادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو.

وأوضح العامور أن حل الدولتين يشكّل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإقليمي، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية بادرت مؤخرًا إلى الاعتراف بفلسطين بشكل متتابع.

وأكد الوزير أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يُعدّ أولوية قصوى، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ”الظلم السائد في القرن الحادي والعشرين“.

كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل، بالتعاون مع مصر ودول عربية أخرى، على وضع خطة لإعادة إعمار غزة، معربًا عن أمله في التعاون مع المجتمع الدولي لجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإدارة شؤون الأراضي والسكان بشكل فعّال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)