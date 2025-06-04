العائلة الإمبراطورية اليابانية تصل إلى أوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو، وزوجته الإمبراطورة ماساكو، وابنتهما الأميرة أيكو، إلى محافظة أوكيناوا يوم الأربعاء، في زيارة تهدف إلى تقديم واجب العزاء وإحياء ذكرى ضحايا معركة أوكيناوا، التي وقعت خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا.

وتُعد هذه أول زيارة رسمية للأميرة أيكو إلى أقصى جنوب البلاد منذ ولادتها، ما يعكس بداية انخراطها التدريجي في المهام الإمبراطورية ومراسم إحياء الذاكرة الوطنية.

ووصلت العائلة الإمبراطورية إلى مطار ناها الدولي قادمةً من مطار هانيدا في طوكيو على متن طائرة حكومية خاصة.

ومن المقرر أن يتوجه الإمبراطور وعائلته لاحقًا إلى مدينة إيتومان، التي شهدت المعارك الأخيرة في الحرب، لتقديم الزهور عند الضريح الوطني لضحايا الحرب والسلام، والتوقف عند ”حجر الزاوية للسلام“، وهو نصب تذكاري يحمل أسماء حوالي 240 ألف شخص من ضحايا الحرب، من اليابان ودول أخرى، تخليدًا لذكراهم ورسالةً للدعوة إلى السلام.

كما ستشمل الزيارة جولة في المعرض الدائم داخل متحف السلام التذكاري بمحافظة أوكيناوا، حيث ستستمع العائلة الإمبراطورية إلى شهادات مباشرة من ناجين من الحرب وأفراد من عائلات الضحايا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)