اليابان تدرس تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الأربعاء، بأن اليابان ستدرس بدقة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم المستورد من دول أجنبية، بزيادة عن النسبة الحالية البالغة 25%.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي: ”ستدرس اليابان بعناية محتوى وتأثيرات الإجراء الأمريكي، وستتخذ الخطوات المناسبة“.

وبخصوص سلسلة الإجراءات الجمركية الأمريكية، أعرب هاياشي عن أسفه العميق، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل مطالبة واشنطن بمراجعة سياستها.

وبخصوص تأثير الإجراء الأخير على المشاورات اليابانية الأمريكية المقرر أن تبدأ يوم الخميس، قال هاياشي إن اليابان ستمتنع عن التكهنات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)