انخفاض قياسي: أسعار البنزين في اليابان تهبط لأدنى مستوى منذ 15 شهرًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات وزارة الصناعة اليابانية يوم الأربعاء أن متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في اليابان يوم الإثنين بلغ أدنى مستوى له خلال 15 شهرًا عند 174.3 ين للتر، بانخفاض 3.3 ين عن الأسبوع السابق.

يعكس هذا الانخفاض تراجع أسعار النفط الخام وبرنامج الدعم الحكومي للبنزين بقيمة ثابتة، والذي بدأ في 22 مايو/ أيار.

شهدت جميع المحافظات الـ47 انخفاضًا في أسعار البنزين للأسبوع الثاني على التوالي. ومن بينها، سجلت سايتاما أدنى متوسط سعر عند 167.9 ين، تلتها هيوغو عند 168 ين. بينما كان أعلى متوسط سعر 185 ين في ناغاساكي، وكان أكبر انخفاض في الأسعار 5.4 ين في هوكايدو.

الدعم الحكومي للبنزين، المقدم لتجار الجملة، محدد بـ8.4 ين للتر حتى يوم الأربعاء، و9.4 ين من الخميس حتى 11 يونيو/ حزيران. وفي اليوم التالي، سيصل الدعم إلى الحد الأقصى وهو 10 ين، حيث سيتم تثبيته عند هذا المستوى.

يتوقع مركز معلومات النفط التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة أن ينخفض متوسط سعر البنزين بحوالي 1 ين الأسبوع المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)