الانتظار انتهى… نينتندو تطلق سويتش 2 بتقنيات مذهلة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة نينتندو اليابانية، يوم الخميس، جهاز ”سويتش 2“، وهو أول جهاز ألعاب فيديو جديد تُطلقه الشركة منذ نحو ثماني سنوات، ما يُعد لحظة فارقة في تاريخ أحد أبرز الأسماء في صناعة الترفيه الرقمي.

شهدت العاصمة طوكيو مشاهد حماسية، حيث اصطفّ نحو 100 شخص أمام متجر ”بيك كاميرا“ في إيكيبوكورو، وكانوا من بين الفائزين في سحب يانصيب خُصص لفرصة شراء الجهاز في أول أيام طرحه. وأعرب أحد الموظفين في الثلاثينيات من عمره، وقد أخذ إجازة خصيصًا لهذا الحدث، عن حماسته قائلًا: ”أول إصدار جديد منذ ثماني سنوات يعني الكثير بالنسبة لنا كمحبّي نينتندو“.

ويأتي ”سويتش 2“ مزودًا بشاشة LCD بحجم 7.9 بوصة، وهي أكبر من شاشة الإصدار الأول الذي تم إطلاقه في عام 2017، ما يوفر تجربة مرئية محسّنة للاعبين. كما يدعم الجهاز ميزات جديدة مثل الدردشة الصوتية عبر الإنترنت بفضل الميكروفون المدمج، الأمر الذي يتيح تواصلًا مباشرًا بين اللاعبين خلال جلسات اللعب الجماعي، ويُعد تطورًا ملحوظًا مقارنة بإصدار ”سويتش“ الأول الذي افتقر إلى هذه الإمكانية بشكل مدمج.

ويبلغ سعر التجزئة المقترح للجهاز 49,980 ينًا (نحو 320 دولارًا أمريكيًا)، ما يجعله منافسًا قويًا في سوق أجهزة الألعاب المحمولة والهجينة، وسط توقعات بمبيعات ضخمة، خاصة مع استمرار شعبية نينتندو في الأسواق اليابانية والعالمية.

من أبرز ما يميز ”سويتش 2“ هو التوافق العكسي مع معظم ألعاب الجهاز الأصلي، وهو ما يمنح المستخدمين الحاليين فرصة للانتقال السلس دون الحاجة إلى إعادة شراء مكتبتهم الرقمية. وفي الوقت ذاته، أطلقت نينتندو عناوين جديدة مخصصة للجهاز، من أبرزها ”Mario Kart World“، وهي نسخة مطوّرة من لعبة السباق الشهيرة، تشمل خرائط وميزات لعب جديدة تُضفي مزيدًا من الحماس والتنافس.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)