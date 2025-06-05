رقم قياسي ينذر بالخطر... ظاهرة المطاردة تتصاعد في اليابان عام 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس أن عدد حالات المطاردة في اليابان التي اتخذت الشرطة إجراءات بشأنها ارتفع بمقدار 260 حالة، أي بنسبة 24.1%، في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 1341 حالة.

وأضافت الوكالة أن عدد أوامر التقييد الصادرة بموجب قانون مكافحة المطاردة ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 2415 أمرًا، متجاوزًا بذلك 2000 أمر لأول مرة. وشكلت أوامر الطوارئ حوالي 60%.

واستقر عدد الاستشارات مع الشرطة بشأن المطاردة عند 19567 استشارة.

وبلغ عدد الحالات التي اتخذت الشرطة إجراءات بشأنها بسبب عدم الامتثال لأوامر التقييد 233 حالة.

وأضافت الوكالة أن حالات تكرار المطاردة شكلت حوالي 8% من الإجمالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)